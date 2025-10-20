通販大手のアスクルはサイバー攻撃を受けシステム障害が発生し、商品の受注などを停止したと発表しました。配送の一部を委託している無印良品もインターネット販売を停止したと明らかにしています。アスクルではきのう、身代金要求型のコンピューターウイルス＝ランサムウェアに感染しシステム障害が発生していて、事務用品を扱う「アスクル」や「ロハコ」で商品の受注と出荷を停止しています。個人情報や顧客情報などが外部に流出