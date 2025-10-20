南米・ボリビアで大統領選挙が行われ、野党・中道派のロドリゴ・パス氏が当選を確実にしました。およそ20年続いた“反米左派政権”から大きな政策転換が予想されます。記者「いま、ロドリゴ・パス氏が会場に現れました。大きな歓声が上がっています」ボリビアで19日、大統領選挙の決選投票が行われ、選挙管理当局は暫定結果として、中道のロドリゴ・パス上院議員が勝利したと発表しました。ボリビアは現在、インフレなど深刻な経済