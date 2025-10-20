週明けのマーケットの反応です。日経平均株価は1300円以上値上がりし最高値を更新しています。連立政権が合意される見通しとなり、国内政治への不透明感が薄らぐ中、週明けの東京株式市場は全面高の展開となっています。東京株式市場は1388円値上がりし、取引時間中の最高値を更新して午前の取引を終えています。きょう夕方にも自民と維新が連立政権に合意する見通しとなり、高市総裁の進める積極財政への期待感から買い注文がふく