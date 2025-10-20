誕生日を迎えた上皇后美智子さまにあいさつするため、仙洞御所に入られる天皇陛下＝20日午前11時6分、東京都港区（代表撮影）天皇、皇后両陛下は20日、91歳の誕生日を迎えた上皇后美智子さまにあいさつするため、東京・元赤坂の赤坂御用地にある仙洞御所を訪問された。これに先立ち、両陛下の長女愛子さまがお祝いに訪れた。美智子さまはこの日、上皇さまと一緒に、側近部局の上皇職職員や宮内庁の西村泰彦長官ら幹部からも祝