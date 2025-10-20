２０日午前８時５分頃、奈良県橿原市城殿町で、「家の屋根から黒煙が上がっている」と通行人から１１９番があった。約２時間後に鎮圧した。県警橿原署によると、火元の住宅には高齢の母親と娘２人の計３人が住んでいるとみられる。午前１１時現在、３人と連絡が取れていないという。