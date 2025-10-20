20日朝、秋田市桜台の住宅街でクマ1頭が目撃されました。近くには桜小学校や桜中学校があり、警察が注意を呼びかけています。秋田東警察署の調べによりますと、20日午前8時半ごろ、秋田市桜台三丁目の市道を車で走っていた50代の女性が、道路上にいる体長約50センチのクマ1頭が目撃されました。近くの民家までは約10メートル、100メートルほどの場所には桜小学校や桜中学校があり、警察が注意を呼びかけています。