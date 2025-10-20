19日、南魚沼市の巻機山で40代の男性ら2人が遭難し、20日、救助活動が続いています。遭難したのは、巻機山で沢登りをしていた群馬県前橋市に住む40代の男性ら2人です。警察によりますと、19日午前11時半頃、男性から「下ることも登ることもできなくなった」と消防へ通報がありました。男性は18日、4人で巻機山に向けて沢登りを開始しましたが、避難小屋まで到着できず、登山道で4人で一泊しました。19日時点では、3人は避難小屋ま