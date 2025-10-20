名古屋市は10月20日、児童虐待防止を呼びかける11月の「オレンジリボンキャンペーン」の一環として、市役所などをオレンジ色にライトアップすると発表しました。オレンジリボンキャンペーンは、児童虐待への深い関心と理解を得る目的で、毎年11月に全国各地で啓発活動が行われています。名古屋市は、11月の児童虐待防止推進月間に合わせ、中部電力MIRAITOWERや市役所の時計塔をオレンジ色にライトアップするなど