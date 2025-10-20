小説『アントカインド』が話題を呼んでいる。ひとつは、この小説が『エターナル・サンシャイン』（2004年）でアカデミー脚本賞を受賞した脚本家・映画監督、チャーリー・カウフマンの小説デビュー作であること。そしてさらに、邦訳版の定価が１万5400円（税込）であることだ。い、１万5400円！！これは前代未聞である。 参考：ふかわりょうが語るカウフマンと『アントカインド』ーӦ