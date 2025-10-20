オーストリア航空は、ウィーン〜ドバイ線を12月1日からトライアル運航する。長距離路線用機材ではなく、冬季に運航を休止していた機材であるエアバスA320neoを活用し、新市場へ乗り入れる。所要時間はウィーン発が5時間35分、ドバイ発が6時間20分。機内食は用意するものの、機内エンターテインメントは提供しない。往復運賃を314ユーロからに設定するなど、価格に敏感な旅行者の取り込みを目指す。運航期間は2026年3月27日までで、