ソフトバンクの中継ぎ起用に疑問を呈した中嶋聡氏(C)産経新聞社優勝したソフトバンクと、2位・日本ハムが激突している「2025 パーソル クライマックスシリーズ パ」のファイナルステージは第5戦まで終え、ソフトバンクに与えられているアドバンテージ1勝分を合わせ、通算成績3勝3敗。10月20日の最終第6戦（みずほPayPayドーム）で雌雄を決する。【動画】9回のピンチには新庄監督自らマウンドへ…選手を鼓舞する姿勢も光る同19