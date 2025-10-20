最新のガス機器などを展示した催しが石川県金沢市内のデパートで開かれています。「金沢エナジーのガス展」は暖房器具の利用が増える冬を前に、最新のガス機器などを紹介するため、毎年この時期に開かれています。会場の香林坊大和には、約50点の暖房器具やコンロ、給湯器などが並んでいます。電気代の高騰などからガス器具への関心が高まっているということで、会場を訪れた人たちは熱心に店員から話を聞いていました。訪れた男性