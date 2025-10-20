ロンドン公演を制し、優勝トロフィーを手にする豊昇龍(C)Getty Images1991年以来、34年ぶりの開催となった大相撲のイギリス・ロンドン公演（ロイヤル・アルバート・ホール）は現地時間10月19日に千秋楽を迎え、豊昇龍が大の里との結びの横綱対決を制し、5戦全勝で優勝した。【動画】ロンドンで横綱決戦！豊昇龍が大の里を下して優勝を決めた取組を見る『ロイター通信』は配信した記事の中で、豊昇龍の「ケガなく5日間を乗り切れ