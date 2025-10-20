¥°ー¥°¥ë¤Ï¡¢YouTube¤ÇÆÃÊÌ´ë²è¡ÖYouTube ¤ª¤Á¤ã¤Î¤Þ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤ò11·î1Æü～14Æü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡£´ü´ÖÃæ¤ÏËèÆü21»þ¤«¤é¡¢¤³¤Î´ë²è¤Î¤¿¤á¤Ë»£¤ê²¼¤í¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ê¤É¤ò¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤¹¤ë¡£ ´ë²è¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¤ä²»³Ú¡¢¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬»²²Ã¡£¡Ö¤è¤Ë¤Î¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¡Ö°É¡¿anne TOKYO¡×¡Öº´Æ£ ·ò¡¿Satoh Takeru¡×¡Ö¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£ ¥°ー¥°¥ë¤Ï¡¢YouTube¤Î»ëÄ°ÂÎ¸³¤¬