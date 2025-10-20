バスの運転手が不足する中、岐阜県飛騨市では、市の職員が市営バスの運転手を「兼業」することになりました。 【写真を見る】市の職員が市営バス運転手を｢兼業｣へ 民間バスが廃止され運転手を公募するもゼロ… 職員16人が講習を受け 11月から運行 岐阜･飛騨市 飛騨市によりますと、対象となるのは、予約制の市営バス「神岡北部乗合タクシー」です。 市内と富山県富山市を結ぶこの路線の一部時間帯では、9月末で民間のバス