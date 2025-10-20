ブライトンでプレーする三笘薫。28歳になった日本代表ウィングは、世界最高峰のプレミアリーグでも屈指のサイドアタッカーに君臨してきた。今シーズンは移籍が噂されたものの、ブライトンに残留。9月13日のボーンマス戦で初ゴールを決めたが、9月末以降は負傷による離脱が続いている。三笘は10月の日本代表活動に参加せず、18日のニューカッスル戦も欠場した。『Sussex Express』によれば、ブライトンのファビアン・ヒュルツェラー