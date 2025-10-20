日本維新の会の吉村代表は20日、大阪市で記者団に対し、20日朝、自民党の高市総裁に電話し、「連立合意をする。ともに日本を前に進めていこう」と伝えたことを明らかにした。さらに吉村代表は、「本日、連立政権樹立の合意をする。夕方6時に正式に調印したい。夕方6時の段階で高市総裁と私自身が中身を最終確認して、連立政権を樹立させたい」と述べた。吉村代表が上京して、国会内で、自民・維新の党首会談に臨む。