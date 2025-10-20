志布志市で19日、信号待ちをしていた車に追突したにも関わらず救護せずにそのまま逃げたとして、76歳の男がひき逃げの疑いで緊急逮捕されました。緊急逮捕されたのは肝付町前田の無職、横手秀則容疑者76歳です。警察によりますと横手容疑者は19日午後4時半ごろ、志布志市有明町野井倉の国道220号で軽乗用車を運転中、信号待ちをしていた普通乗用車に追突したにも関わらず、救護措置を行わずに逃げた疑いがもたれています。追