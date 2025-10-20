第１４回アルテミスステークス・Ｇ３は１０月２５日、東京競馬場の芝１６００メートルで行われる。白毛のマルガ（牝２歳、栗東・須貝尚介厩舎、父モーリス）は武豊騎手が騎乗した１週前追い切りで成長した走りを披露。ひと夏を越して落ち着きも増しており、姉ソダシとの姉妹制覇へ視界良好だ。モンローウォーク（牝２歳、美浦・木村哲也厩舎、父キズナ）の新馬戦は直線で追い出しを待つ余裕があるほどで３馬身差で圧勝した。