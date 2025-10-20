自民党の高市総裁と日本維新の会の吉村代表は、20日午後、党首会談を行い連立政権に向けた合意文書に署名する見通しです。維新は閣僚を出さずに閣外協力の形をとる方針です。中継です。日本維新の会の吉村代表は「12の項目について合意はほぼまとまりました」と連立合意したことを明らかにしました。閣外協力と判断した理由についてある維新幹部は「一蓮托生になるのはまだ早い。閣内に入るのは信頼醸成がされてから」と話していま