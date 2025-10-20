香港国際空港で、貨物機が滑走路を外れて作業用の車両にぶつかり海に落ちました。車両の作業員2人が死亡しました。香港メディアによりますと、20日未明、UAE（アラブ首長国連邦）のドバイから香港に到着したエミレーツ航空の貨物機が、滑走路を外れて海に落ちました。その際に貨物機は作業用の車両に衝突。車両も海に転落し、乗っていた地上作業員2人が死亡しました。貨物機の乗組員4人にけがはないということです。貨物機は着陸直