海老沢勝二さんNHK会長を3期7年半にわたって務めた海老沢勝二（えびさわ・かつじ）さんが19日午後10時5分、誤嚥性肺炎のため東京都の病院で死去した。91歳。茨城県出身。1957年にNHK入局。政治部長や報道局長、理事を歴任。NHKエンタープライズ社長に転出後、NHKの専務理事、副会長を経て、97年に会長に就任した。会長在任中は地上デジタル放送の開始に向けた投資や、インターネットを活用したサービスなどに積極的に取り組