自民党と日本維新の会が連立政権の合意書に署名する見通しが強まったことで、週明け20日の東京株式市場は1300円を超えて値上がりし、取引時間中の最高値を更新しました。市場では自民党の高市総裁が首相に選出される公算が大きくなったとの期待が広がり、財政拡張や金融緩和維持といった高市氏の経済政策への期待から、幅広い銘柄で買い注文が広がりました。