自民党と日本維新の会は20日午後、政策協議に合意し、連立政権の合意書に署名する見通しです。国会記者会館から、フジテレビ政治部・福田真子記者が中継でお伝えします。高市総裁は20日夜、日本維新の会の吉村代表と合意した後、21日の首相指名選挙に向け、急ピッチで閣僚人事に着手したい考えです。関係者によりますと、高市総裁と吉村代表が20日朝、電話で会談し、連立政権を樹立することで実質的に合意したということです。党首