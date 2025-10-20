大分市の住宅で4歳の男の子を投げ飛ばし、全治1週間のけがをさせたとして35歳の男が逮捕されました。 傷害の疑いで逮捕されたのは、大分市横田の職業不詳、松下靖宏容疑者（35）です。 松下容疑者は19日午後8時ごろ、大分市の知人の家で4歳の男の子の胸ぐらをつかんで投げ飛ばし、後頭部を床に打ちつける暴行を加え、全治約1週間のけがをさせた疑いが持たれています。 男の子は市内の病院に運ばれましたが、命に別状はありませ