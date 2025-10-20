明治時代に途絶えていた金沢市泉が丘地区の獅子舞が、約一世紀ぶりに復活し、19日にお披露目会が行われました。 明治時代から途絶えていた金沢市泉が丘1丁目と2丁目からなる、泉が丘致芳会の獅子舞。石川県内に広く根付く棒振りの流派「半兵衛流」の発祥地とされています。約100年ぶりの復活に向けて獅子舞保存会を発足し、近隣の保存会とともに練習を重ね、19日にお披露目されました。 泉が丘致芳会獅子舞保存会・宇夛 裕基