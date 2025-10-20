韓国メディア「スターニュース」（ウェブ版）が2025年10月19日、日本プロ野球の特集記事を組み、パ・リーグ・クライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージで3連敗を喫したソフトバンクを「大惨事」の危機と報じた。主砲・山川が意地の1発も及ばず3連敗 ソフトバンクは19日、本拠地みずほPayPayドームでCSファイナルステージ第5戦を行い、日本ハムに1−7で敗れた。 試合は、ソフトバンクが4回に3点を失い、5回にも3失点。6回に