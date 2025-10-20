近畿地方では、この先は本格的に秋らしい気温になり、朝晩は肌寒いでしょう。特に23日(木)と24日(金)の朝は、冷える所が多い見込みです。体調管理や服装選びにお気を付けください。朝は市街地でも肌寒いコートやジャケットの準備をこの先の近畿地方は、この時季本来の気温になるでしょう。本格的に長袖の出番になりますので、衣替えがまだの方は早めに済ませておくのがおすすめです。明日21日は、内陸部を中心に晴れ間が広がる見