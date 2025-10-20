19日夜遅く、福岡市東区の香椎かもめ大橋で、大学生の女性が車にはねられ死亡しました。19日午後11時半ごろ、福岡市東区の香椎かもめ大橋で、乗用車を運転していた会社役員の58歳の男性から「車道の真ん中に女性が倒れている」と110番通報がありました。女性は福岡市博多区に住む21歳の大学生で、市内の病院に運ばれましたが、出血性ショックのためおよそ3時間半後に死亡が確認されました。 通報した男性の車のバンパーに