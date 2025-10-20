来年春のセンバツ甲子園につながる秋の高校野球東海大会の準々決勝が19日、愛知県で行われ、三重高校が準決勝進出を決め8年ぶりのセンバツ出場に一歩前進しました。秋の三重県大会で優勝した三重高校が静岡3位の常葉大菊川と対戦。三重の先発ピッチャーは2年生の上田は、初回にヒットとデッドボールなどでいきなり1アウト満塁のピンチを迎えますが、菊川の5番バッターをピッチャーゴロに打ち取りダブルプレーでピンチをしのぎます