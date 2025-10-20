三重県紀北町で、これからの時期に開花する「パンジー」の出荷が最盛期を迎えています。パンジーは寒さに強く、花の少ない冬から春にかけ、手軽に花を楽しむ事が出来ます。紀北町の「かきうち園芸」では、黄色やオレンジなど20種類が栽培されていて、大きさや色づき具合を確認しながら出荷作業が行われています。今年は猛暑でハウス内の温度が上がり生育が大変だったということですが、水分管理などを行い、例