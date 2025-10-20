大手コンビニチェーンファミリーマートが部活動を頑張る子どもたちをおむすびで応援するプロジェクトに、三重県松阪市の中部中学校野球部が選ばれ19日、練習中の選手たちにおむすびが差し入れされました。このプロジェクトは、大谷翔平選手がイメージキャラクターをつとめるおむすびの売り上げの一部を活用し、部活動に励む子どもたちを応援するもので、全国から大谷選手の背番号にちなんで17校が選出され、東海3県では唯一、中部