任期満了に伴う三重県伊勢市の市長選挙が19日告示され、現職と新人合わせて2人が立候補し、12年ぶりの選挙戦となりました。伊勢市長選挙に立候補したのは届出順に、いずれも無所属で、5選を目指す現職の鈴木健一氏49歳と自営業で新人の藤原信一氏58歳の2人です。伊勢市長選挙の投票は今月26日・日曜日に行われ即日開票されます。