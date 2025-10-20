企業や大学、行政のトップらが、地域から日本を良くしようと意見を交わす「エクセレントな自治体等経営者サミット」が18日、三重県津市で開かれました。人口減少や気候変動、不安定な国際情勢など、国内外に課題が山積する中、産官学の枠組みを超えて意見を交わし、地域から日本を良くしようと開かれたものです。18日は、関西学院大学の石原俊彦副学長が「地域からにっぽんをせんたくするために」と題して講演し、人口減少や財源・