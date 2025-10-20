１７日、渝万高速鉄道・石沱長江大橋の建設現場。（ドローンから、重慶＝新華社記者／唐奕）【新華社重慶10月20日】中国重慶市涪陵区で17日、渝万（ゆばん）高速鉄道（重慶市街−万州区）に建設中の石沱長江大橋で、最初の鋼桁が無事に架設された。建設を担当するのは鉄道建設大手、中国中鉄傘下の中鉄大橋局集団で、工事は合成桁の施工段階に入った。同橋は渝万高速鉄道の主要プロジェクトの一つで、主橋部の全長は1056