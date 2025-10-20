自転車の盗難被害を防ごうと、高知市内の中高生たちがJR高知駅で「鍵かけ」の徹底を呼びかけました。JR高知駅で自転車の盗難被害防止を呼びかけたのは、太平洋学園高校と丸の内高校、愛宕中学校の生徒などあわせて30人です。生徒たちは、自転車に必ず鍵をかけることを呼びかけるチラシを通勤・通学の人などに手渡したり、駐輪場で鍵をかけていない自転車に「鍵かけ」の徹底を求める札を取り付けていました。■丸の内高校2年 濱口さ