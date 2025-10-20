広西チワン族自治区の欽州港のふ頭で荷降ろしする貨物船。（９月１６日、ドローンから、南寧＝新華社記者／張愛林）【新華社北京10月20日】中国国家統計局が20日発表した2025年1〜9月の国内総生産（GDP）は101兆5036億元（速報値、1元＝約21円）で、価格変動を除く実質で前年同期比5.2％増加した。1〜9月の経済運営は安定の中で前進し、質の高い発展が積極的な成果を上げた。