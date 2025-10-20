日本維新の会の吉村代表は20日午前、自民党との連立協議について「12の項目について合意はほぼまとまった」と実質合意したことを明らかにしました。吉村代表は20日午前、自民党の高市総裁と電話会談をしたことも明らかにしました。20日夕方、吉村代表が上京し、党首会談で合意文書に署名する見通しです。