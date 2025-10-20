様々な体験を通して、三重の産業を深く知ってもらおうと、三重県四日市市の味の素東海事業所で、伝統産業の体験イベントが開かれました。このイベントは、3年前から、三重県と味の素東海事業所が連携して、毎年秋に開いているものです。18日は、日永うちわや伊賀くみひもなど、伝統産業に関する体験会が開かれ、県内の園児から高齢者まで幅広い世代の約100人が参加しました。このうち、手びねりの技法で伊賀焼を作る体験では、土を