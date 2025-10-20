【明治安田J1リーグ】ガンバ大阪 0ー5 柏レイソル（10月18日／パナソニックスタジアム 吹田）【映像】股抜き突破の「急加速ドリブル」柏レイソルのMF小屋松知哉が、左サイドでの完璧な股抜き突破からアシストを記録。三笘薫を彷彿とさせる圧巻のドリブルにファンも大興奮している。J1リーグ第34節で柏レイソルは、アウェーでガンバ大阪と対戦。怒涛の攻撃で5ゴールを奪って大勝を収めた。とりわけ話題となっているのが、19分に