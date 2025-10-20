特殊詐欺などの犯罪被害を金融機関で未然に防ぐため金融機関を対象にした研修会が17日、三重県桑名市で開かれました。この研修会は、全国地域安全運動の期間に合わせて開かれたもので、桑名警察署管内の銀行や信用金庫、郵便局の支店長ら約60人が参加しました。研修会では、桑名警察署の担当者が特殊詐欺の現状や近年増加している国際電話を使った詐欺への対策強化について説明しました。その後、今年度、桑名警察署管内で特殊詐欺