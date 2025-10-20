日本維新の会の吉村代表は大阪府庁で記者団の取材に応じ、きょう自民党と連立政権を樹立することで合意し、午後6時に正式に調印したいと明らかにしました。維新側が自民党側に要求していた食料品の消費税2年間ゼロや、「企業・団体献金」廃止など12項目について「合意がほぼまとまった」ということです。けさ、吉村氏が自民党・高市総裁に電話をし、「ともに日本を進めていきましょう」と話したことも明らかにしました。