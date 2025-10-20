徳島市で2日間にわたって開かれたアニメの祭典「マチ★アソビ」。最終日の10月19日も、街は大勢のアニメファンで賑わいました。「マチアソビ最高～！」今回で29回目となったアニメの祭典「マチ★アソビ」が19日までの2日間、徳島市中心部で開かれました。本格的な秋のイベント開催は2年ぶりということもあって、街は多くのコスプレイヤーたちで賑わいました。（コスプレイヤー）「今日のために頑張って仕事をし