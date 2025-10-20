占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年10月20日〜10月26日の運勢を西洋占星術で占います。おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）食い散らかしOK。あちこち味見のススメ。生活を変えたくなりそう。でも、何を変えたらいいのか、よく分からないのでは？ 今週は、お試し感覚でいろいろやってみるといいみたい。ワンデースクール、日帰りツアーに申し込む、見学や体験レッスンを受ける、詳しい人に話