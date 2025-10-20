静岡県伊東市の市議会議員選挙は定数20に対し、田久保市長への再びの不信任決議案に賛成する19人と反対する1人が当選しました。田久保市長は失職する公算が大きくなっています。学歴詐称疑惑が指摘されている伊東市の田久保真紀市長が議会を解散したことに伴う伊東市議選には、▼定数20に対して、▼前職18人、▼新人12人の30人が立候補しました。きのう投開票が行われ、市長への不信任決議案に賛成の意向を示す19人が当選しました