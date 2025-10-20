子どもたちが地域の商店街で初めてのおつかいに挑戦するイベントが、18日、三重県松阪市で開かれました。地域の商店街に親しみを持ってもらおうと、松阪商工会議所が初めて開いたもので、18日は、市内外の3歳から小学1年生までの11人が参加しました。おつかいは松阪市中心部の商店街にある書店や生花店など、指定された3店舗で頼まれた商品を購入するものです。子どもたちは受付でお買物券を受け取るとおつかいに出発。店舗までは