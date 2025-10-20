日本銀行徳島事務所は、県内の金融経済概況について、景気は「弱含んでいる」と、2か月連続で判断を下方修正しました。コロナ禍以来の悪化判断です。日本銀行徳島事務所は、10月15日に最新の県内の金融経済概況を発表しました。それによりますと、県内の景気は「弱含んでいる」と、判断を2か月連続で下方修正しました。2022年2月、コロナ禍以来の悪化判断です。理由として「企業生産」の「化学」で、トランプ関税をにらみ、海外へ