自然と香りが織りなす南仏オート・プロヴァンスの世界を届ける「ロクシタン」から、今年も待望のホリデーコレクションが登場しました♡2025年のテーマは「#Catch The Lights－オート・プロヴァンスの光の魔法－」。朝・昼・夜に移ろう光を香りで表現し、心に優しく灯をともすような限定フレグランス＆ボディケアがラインナップ。全国のロクシタン店舗や公式通販サイトで予約受付中です。