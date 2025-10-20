三重県桑名市の「なばなの里」で、国内最大級のスケールを誇るイルミネーションが18日から始まりました。17日、今年で22回目を迎える「なばなの里」イルミネーションが合図に合わせて点灯。花びらの形をした最新LED電球で作られた全長200メートルの光のトンネルが色鮮やかな光の世界へいざないます。「ジパング」をテーマにしたメイン会場では、四季折々の日本の原風景やマルコポーロの「東方見聞録」に記された“黄金に輝く島国伝