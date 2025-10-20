占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年10月20日〜10月26日の運勢を西洋占星術で占います。しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）時代と同期して、環境を生かす、自分を生かす。主語を変えましょう。「私は」とか「私が」という文脈の中にいると、「やらなきゃ」「できない」「難しい」「しんどい」と負のループにハマっていきます。でも、全体の中の一部と考えてみると、急にラクになるはず。「私た